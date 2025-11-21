Τα επαγγέλματα που «επιστρέφουν»: Ραγδαία άνοδος τα επόμενα 10 χρόνια

Σημαντικές αλλαγές στη δομή της αγοράς εργασίας προαναγγέλλει ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Κώστας Κατσανέβας, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για τα επαγγέλματα που θα αναπτυχθούν τα επόμενα 10 χρόνια.

Όπως τόνισε, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», η Ελλάδα «είναι μεσαίου επιπέδου προσόντων οικονομία», γεγονός που ενισχύει την αξία των επαγγελμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Μείωση 23.000 θέσεων λόγω δημογραφικού – Δημιουργούνται 2,4 εκατ. νέες θέσεις

Ο κ. Κατσανέβας εξήγησε ότι «τα επόμενα δέκα χρόνια θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας κατά 20-23 χιλιάδες λόγω του δημογραφικού προβλήματος», καθώς μεγάλος αριθμός εργαζομένων συνταξιοδοτείται χωρίς να αντικαθίσταται.

Ωστόσο, την ίδια περίοδο αναμένεται να ανοίξουν 2,4 εκατ. νέες θέσεις εργασίας για όσους εισέλθουν στην αγορά, με τις 1,6 εκατ. να αφορούν επαγγέλματα μεσαίων προσόντων – κυρίως αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και άλλων δομών κατάρτισης.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι κλάδοι είναι:

Ενέργεια & εξορύξεις

Κατασκευές

Υγεία, πρόνοια και κοινωνική μέριμνα

Πληροφορική

Εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές

Σήμερα, τους περισσότερους εργαζόμενους εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, καθώς και ο τουρισμός και η εστίαση, με περίπου 1,4 εκατ. εργαζόμενους συνολικά.

Άνοδος σε τεχνίτες, φροντίδα και προσωπικές υπηρεσίες

Ο κ. Κατσανέβας ανέδειξε τις επαγγελματικές κατηγορίες με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης:

Παροχή προσωπικών υπηρεσιών – όπως κομμωτές, αισθητικοί, ταξιδιωτικοί συνοδοί – με 50.000 νέες θέσεις. «Υπάρχει ζήτηση», ανέφερε, απορρίπτοντας την αντίληψη περί κορεσμού.

Εργαζόμενοι ατομικής φροντίδας, όπως φροντιστές ηλικιωμένων, βοηθοί νοσηλευτών και παιδιών.

Οδηγοί – με αυξημένη ζήτηση λόγω επενδύσεων στις μεταφορές και της αστυφιλίας.

Επαγγελματίες υγείας σε όλα τα επίπεδα.

Πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών.

Προστατευτικές υπηρεσίες, όπως φρουροί και πυροσβέστες, λόγω κλιματικής κρίσης.

STEM επαγγέλματα, μηχανικοί και φυσικοί.

«Από τις επτά πρώτες κατηγορίες, οι πέντε είναι κυρίως επαγγέλματα επαγγελματικής κατάρτισης», υπογράμμισε.

Μικρή διαφορά στις αποδοχές με την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας επισήμανε ακόμη ότι «ο μέσος μισθός των τεχνικών επαγγελμάτων απέχει μόλις 90 ευρώ από τον μέσο μισθό των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», επιβεβαιώνοντας τη μειούμενη απόσταση μεταξύ των δύο κατηγοριών.

«Να φύγει το στίγμα από την επαγγελματική κατάρτιση»

Κλείνοντας, ο κ. Κατσανέβας τόνισε την ανάγκη να αλλάξει η κοινωνική στάση απέναντι στα τεχνικά επαγγέλματα: «Ήρθε η ώρα να φύγει το αρνητικό στίγμα από την επαγγελματική κατάρτιση και τα τεχνικά επαγγέλματα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους τομείς εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και παραγωγικότητας.