Τα νέα επαγγέλματα που θα έρθουν στην Ελλάδα έως το 2035: Ποια βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω AI

Η ριζική αναδιαμόρφωση του εργασιακού τοπίου και η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης φέρνουν νέα επαγγέλματα και ειδικότητες στο προσκήνιο, ενώ παράλληλα δημιουργούν νέες ανάγκες και διαφορετικές απαιτήσεις σε δεξιότητες από το ανθρώπινο δυναμικό.

Σύμφωνα με τον δείκτη Iceberg Index, που χρησιμοποιούν οι ερευνητές του MIT, η ΑΙ έχει τη δυνητική δυνατότητα να αντικαταστήσει το 11,7% των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, μεταβάλλοντας ριζικά τα κριτήρια με τα οποία οι επιχειρήσεις θα αναζητούν και θα αξιολογούν το προσωπικό τους τα επόμενα χρόνια.

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