Τα οκτώ πιο περιζήτητα πτυχία για άμεση πρόσληψη

Οι «φρέσκοι» πτυχιούχοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην εύρεση εργασίας με πρώτο εμπόδιο τον χαμηλό ρυθμό προσλήψεων.
Τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας δείχνουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ πρόσθεσε μόνο 181.000 θέσεις εργασίας το 2025, πολύ λιγότερες από τα 1,46 εκατ. εργαζομένων που προστέθηκαν το 2024, ενώ μάλιστα ορισμένες εταιρείες περιορίζουν τις ευκαιρίες σε νέους.
