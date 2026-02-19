Τα οκτώ πιο περιζήτητα πτυχία για άμεση πρόσληψη

Οι «φρέσκοι» πτυχιούχοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην εύρεση εργασίας με πρώτο εμπόδιο τον χαμηλό ρυθμό προσλήψεων.

Τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας δείχνουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ πρόσθεσε μόνο 181.000 θέσεις εργασίας το 2025, πολύ λιγότερες από τα 1,46 εκατ. εργαζομένων που προστέθηκαν το 2024, ενώ μάλιστα ορισμένες εταιρείες περιορίζουν τις ευκαιρίες σε νέους.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr