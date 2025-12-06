Τα τουριστικά ρεκόρ βάζουν την Αθήνα στο ραντάρ των επενδυτών

Στη λίστα με τους ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς έχει μπει πλέον η Αθήνα, με υφιστάμενες διεθνείς αλυσίδες να αυξάνουν το αποτύπωμά τους στον χώρο της φιλοξενίας και άλλες, νέες, να βολιδοσκοπούν την πιθανότητα σχετικών επενδύσεων.

Η τάση τροφοδοτείται από τα αλλεπάλληλα τουριστικά ρεκόρ που σημειώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Συνοδεύεται ωστόσο και από αυξανόμενες προκλήσεις, που απαιτούν δραστικές λύσεις, ώστε να συνεχιστεί αλλά και να ποσοτικοποιηθεί σε περισσότερα έσοδα για τον κλάδο.

