Τα τουριστικά ρεκόρ βάζουν την Αθήνα στο ραντάρ των επενδυτών

Στη λίστα με τους ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς έχει μπει πλέον η Αθήνα, με υφιστάμενες διεθνείς αλυσίδες να αυξάνουν το αποτύπωμά τους στον χώρο της φιλοξενίας και άλλες, νέες, να βολιδοσκοπούν την πιθανότητα σχετικών επενδύσεων.
Η τάση τροφοδοτείται από τα αλλεπάλληλα τουριστικά ρεκόρ που σημειώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Συνοδεύεται ωστόσο και από αυξανόμενες προκλήσεις, που απαιτούν δραστικές λύσεις, ώστε να συνεχιστεί αλλά και να ποσοτικοποιηθεί σε περισσότερα έσοδα για τον κλάδο.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα το πάω μέχρι τέλους και ο Μητσοτάκης το ξέρει»
- Ο Παύλος Κοντογιαννίδης κατακεραυνώνει τον Αλέξη Τσίπρα: «Η ντροπή, ντροπή δεν έχει»
- Νίκος Ρωμανός: Από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου στη «σακούλα» των Αμπελοκήπων
- Η Σεισάχθεια του Σόλωνα: Η πρώτη διαγραφή χρεών που έσωσε την Αθήνα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.