Μενού

Τα τουριστικά ρεκόρ βάζουν την Αθήνα στο ραντάρ των επενδυτών

Η Αθήνα αναδεικνύεται σε κορυφαίο επενδυτικό προορισμό στον χώρο της φιλοξενίας, με διεθνείς αλυσίδες να ενισχύουν την παρουσία τους.

Reader symbol
Newsroom
Αθήνα τουρίστες
Η Αθήνα το βράδυ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Στη λίστα με τους ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς έχει μπει πλέον η Αθήνα, με υφιστάμενες διεθνείς αλυσίδες να αυξάνουν το αποτύπωμά τους στον χώρο της φιλοξενίας και άλλες, νέες, να βολιδοσκοπούν την πιθανότητα σχετικών επενδύσεων.

Η τάση τροφοδοτείται από τα αλλεπάλληλα τουριστικά ρεκόρ που σημειώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Συνοδεύεται ωστόσο και από αυξανόμενες προκλήσεις, που απαιτούν δραστικές λύσεις, ώστε να συνεχιστεί αλλά και να ποσοτικοποιηθεί σε περισσότερα έσοδα για τον κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ