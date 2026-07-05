Ταμείο Ανάκαμψης: Το «success story» των αριθμών και η σκληρή πραγματικότητα των έργων

Λίγο πριν το νήμα του τερματισμού για το Ταμείο Ανάκαμψης και το «Ελλάδα 2.0» ,το μεγάλο στοίχημα που ανακύπτει είναι το τελικό αποτέλεσμα αυτού του πρωτοφανούς χρηματοδοτικού εργαλείου. Με άλλα λόγια, «πού πήγαν» και αν «πιάσανε τόπο» τα 36 δισ. ευρώ για τη χώρα. Αυτό ήταν και το βασικό σημείο της πολιτικής αντιπαράθεσης των τελευταίων ημερών που μεταφέρθηκε και στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή.
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