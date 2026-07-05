Μητσοτάκης: «Όπως εξαρθρώθηκε η 17Ν και διαλύθηκε η ΧΑ, έτσι θα γίνει και με τους θρασύδειλους επαναστάτες»

Στη σκιά της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη Βάγια Νέστορα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει ηχηρό μήνυμα κατά της βίας και του πολιτικού διχασμού στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, ανακοινώνει μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας, αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας και αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Το βαρύ πολιτικό κλίμα και η σύγκρουση με την ανομία

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού στο Facebook πραγματοποιήθηκε υπό το βάρος μιας τραγικής επικαιρότητας. Η εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που κόστισε τη ζωή στο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Βάγια Νέστορα, άλλαξε ριζικά τον τόνο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επέλέξε να ξεκινήσει με μια υψηλών τόνων πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση.

Ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε σε αυστηρό τόνο ότι «κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση», παραλληλίζοντας την αναμενόμενη εξάρθρωση των δραστών με το τέλος της 17ης Νοέμβρη και τη διάλυση της Χρυσής Αυγής. Χαρακτηρίζοντας τους δράστες «θρασύδειλους που παριστάνουν τους επαναστάτες», έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης τη σύγκρουση με την ανομία και την επιβολή του νόμου.

Αιχμές για την τοξικότητα και την επέτειο του δημοψηφίσματος

Πέρα από το αστυνομικό και δικαστικό σκέλος, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος. Επισημαίνοντας ότι ο τοξικός και διχαστικός λόγος «στρώνει το χαλί» στη βία, συνέδεσε τη μνήμη της περιόδου της κρίσης με την 11η επέτειο από το δημοψήφισμα του 2015. Με τη φράση «δεν έμαθαν τίποτα αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα», εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η χώρα δεν θα επιστρέψει στα χρόνια του διχασμού.

Οι βασικές κυβερνητικές παρεμβάσεις

Παρά τη φορτισμένη εισαγωγή, ο Πρωθυπουργός προχώρησε στον καθιερωμένο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, εστιάζοντας σε μέτρα άμεσου οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος:

Ανάχωμα στην Ακρίβεια: Συμφωνία με την αγορά για διατήρηση μειωμένων τιμών (πλαφόν) σε 2.000 κωδικούς προϊόντων για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, με προετοιμασία για περαιτέρω μειώσεις από τον Σεπτέμβριο.

Επίδομα Παιδιού: Καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες (αφορά 1,5 εκατ. παιδιά), χωρίς υποβολή αίτησης.

Συντάξεις Χηρείας: Οριστική κατάργηση της περικοπής του νόμου Κατρούγκαλου μετά την τριετία. Οι δικαιούχοι θα διατηρήσουν το 70% της σύνταξης, χωρίς αναδρομικές επιστροφές ή περικοπές στο 35%.

Αγροτικές Ενισχύσεις: Ολοκλήρωση πληρωμών ύψους 617 εκατ. ευρώ σε 530.000 δικαιούχους, με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ να φέρνει αύξηση 15% στους πραγματικούς παραγωγούς λόγω εξυγίανσης του μητρώου.

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