Ταξί - πρατήρια καυσίμων: Πώς θα γίνονται οι πληρωμές με IRIS - Διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων

Άμεσες πληρωμές μέσω IRIS θα μπορούν να πραγματοποιούν οι πολίτες και στα πρατήρια καυσίμων καθώς και στα ταξί. Νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή περιγράφει το νέο σύστημα με τη διασύνδεση των POS και των ταμειακών μηχανών με το IRIS το οποίο θα εφαρμόζουν υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις στην αγορά από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, η δυνατότητα πληρωμών μέσω IRIS καθίσταται υποχρεωτική σε όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν διασυνδεμένο POS. Το POS θα δημιουργεί QR code με τα στοιχεία της συναλλαγής, το οποίο ο πελάτης θα «σκανάρει» μέσα από την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς του. Η πληρωμή θα ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα, με αυτόματη ενημέρωση του POS για την επιτυχία ή αποτυχία της συναλλαγής. Στην απόδειξη, αντί για τον τύπο της κάρτας, θα εμφανίζεται η ένδειξη «IRIS» ή άλλος τύπος πληρωμής ανάλογα με την υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε.

