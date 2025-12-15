Τεκτονικές αλλαγές στην αγορά εργασίας: Ποια επαγγέλματα καταργεί «αθόρυβα» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεκτονικές αλλαγές θα συμβούν στην παγκόσμια αγορά εργασίας μέσα στην επόμενη πενταετία, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εισχωρεί «αθόρυβα» σε επαγγέλματα γνώσης, διοίκησης και ανάλυσης και σε ρόλους που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «ασφαλείς» επειδή βασίζονταν στη σκέψη και στην εμπειρία.

