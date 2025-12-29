Τελευταίες φορολογικές υποχρεώσεις 2025: Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε πρόστιμα το 2026

Καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του, χιλιάδες φορολογούμενοι τρέχουν να τακτοποιήσουν τις τελευταίες εκκρεμότητές τους.

Από τέλη κυκλοφορίας και τροποποιητικές δηλώσεις έως τεκμήρια και δηλώσεις ακινησίας, οι προθεσμίες είναι ασφυκτικές και τα πρόστιμα… καθ’ οδόν.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Η πιο κρίσιμη προθεσμία

Τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν η μεγαλύτερη υποχρέωση για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, με το Δημόσιο να αναμένει έσοδα 1,2 δισ. ευρώ.

Προθεσμία πληρωμής: έως 31 Δεκεμβρίου 2025

Χωρίς παρατάσεις στο νέο σύστημα

Από 1/1/2026 ξεκινούν τα πρόστιμα, τα οποία κλιμακώνονται ως εξής:

Κλίμακα προστίμων

25% αν η πληρωμή γίνει μέσα στον Ιανουάριο

50% αν εξοφληθεί τον Φεβρουάριο

100% από 1η Μαρτίου και μετά

Ελάχιστο πρόστιμο: 30€

Δήλωση ακινησίας και κατάθεση πινακίδων

Όσοι δεν σκοπεύουν να κυκλοφορήσουν το όχημά τους το 2026 πρέπει έως 31 Δεκεμβρίου να δηλώσουν ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ.

Αναδρομικά 2024: Ποιοι πρέπει να κάνουν τροποποιητικές

Μισθωτοί, συνταξιούχοι και άλλοι φορολογούμενοι που έλαβαν αναδρομικά μέσα στο 2024 οφείλουν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του 2025.

Τι ισχύει

Οι δηλώσεις γίνονται ξεχωριστά για κάθε έτος στο οποίο αφορούν τα αναδρομικά.

Για αναδρομικά πριν το 2015, η δήλωση γίνεται χειρόγραφα στην Εφορία .

Ο επιπλέον φόρος πρέπει να πληρωθεί έως 31 Ιανουαρίου 2026 .

Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης έως 48 δόσεων.

Τροποποιητική για το ενοίκιο: Τελευταία ευκαιρία

Μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα, οι ενοικιαστές που έλαβαν μικρότερη επιστροφή ενοικίου πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση.

Συχνά λάθη που οδηγούν σε μειωμένη ενίσχυση

Δήλωση μηνιαίου αντί ετήσιου μισθώματος

Ελλιπή στοιχεία στους κωδικούς 811–816 και 817–822

Μη δήλωση IBAN, που μπλοκάρει την πληρωμή της ενίσχυσης

Οι τροποποιητικές δεν επιφέρουν πρόστιμα, εφόσον αφορούν αποκλειστικά τα στοιχεία του ενοικίου.

Τεκμήρια, γονικές παροχές και λοιπές δηλώσεις

Πολλοί φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις για γονικές παροχές χρηματικών ποσών ώστε να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσίας για το 2025.

Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο myProperty έως 31 Δεκεμβρίου.

Δηλώσεις αποβιωσάντων

Οι κληρονόμοι οφείλουν να υποβάλουν έως το τέλος του έτους τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για φορολογούμενους που απεβίωσαν το 2024.

Η διαδικασία γίνεται πλέον ψηφιακά, εφόσον έχει ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με τα στοιχεία των κληρονόμων.

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό

Όσοι μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό το προηγούμενο έτος πρέπει να υποβάλουν δήλωση έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μην ξεχνάτε τις τακτικές υποχρεώσεις

Εκτός από τις έκτακτες δηλώσεις, «τρέχουν» και οι τακτικές:

10η δόση ΕΝΦΙΑ

6η δόση φόρου εισοδήματος

Δόσεις ρυθμίσεων για όσους έχουν ενεργούς διακανονισμούς