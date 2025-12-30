Τέλη κυκλοφορίας 2026: Εκπνέει η προθεσμία - Δεν θα δοθεί παράταση

Αύριο Πέμπτη (31/12) - Παραμονή Πρωτοχρονιάς είναι η τελευταία ευκαιρία για την αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Να τονίσουμε ότι δεν θα υπάρξει παράταση και έτσι, όποιος οδηγός δεν τα πληρώσει εγκαίρως, θα πρέπει να πληρώσει «τσουχτερό» πρόστιμο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ενεργοποιείται αυτόματα σύστημα κλιμακωτών προσαυξήσεων για όσους δεν πληρώσουν εγκαίρως και οι προσαυξήσεις θα έχουν ως εξής:

Πληρωμή εντός Ιανουαρίου: Προσαύξηση +25%

Πληρωμή εντός Φεβρουαρίου: Προσαύξηση +50%

Πληρωμή από Μάρτιο και μετά: Προσαύξηση +100%

Να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από το ύψος των τελών, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Πώς πραγματοποιείται την πληρωμή

Η διαδικασία ξεκινά με τη λήψη του ειδοποιητηρίου από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κατεβάζουν το σχετικό έντυπο ηλεκτρονικά και στη συνέχεια επιλέγουν έναν από τους τρεις διαθέσιμους τρόπους πληρωμής:

ATM ή APS: Σάρωση του QR code που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο και ολοκλήρωση της πληρωμής βήμα-βήμα.

e-banking: Χρήση του 23ψήφιου κωδικού RF που αναγράφεται στο έντυπο.

Τράπεζες ή ΕΛΤΑ: Εξόφληση με φυσική παρουσία, έχοντας μαζί το εκτυπωμένο ειδοποιητήριο.