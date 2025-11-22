Τέλη κυκλοφορίας 2026: Μέχρι πότε είναι η προθεσμία πληρωμής - Ποια είναι τα πρόστιμα

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών πρέπει να γνωρίζουν ότι η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι, δεν δόθηκε παράταση, όπως και πέρυσι, ενώ τα ποσά είναι επίσης ίδια.

Για να μην πάρει κανείς πρόστιμο, όπως επισημαίνει το Mega, θα πρέπει να μπει στην πλατφόρμα myCar, και να το θέσει σε ακινησία, ειδάλλως, τα πρόστιμα κυμαίνονται ως εξής:

Πρόστιμο 25% : για όσους τα καταθέσουν τον Ιανουάριο

: για όσους τα καταθέσουν τον Ιανουάριο Πρόστιμο 50% : για όσους τα καταθέσουν τον Φεβρουάριο

: για όσους τα καταθέσουν τον Φεβρουάριο Πρόστιμο 100%: για όσους πληρώσουν τους επόμενους μήνες