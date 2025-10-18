Μέσα στον Νοέμβριο θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το 2026.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα που μπορούν οι πολίτες να ενημερωθούν και να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας τους θα γίνεται από την ψηφιακή πύλη myaade.gov.gr, επιλέγοντας τη διαδρομή: Εφαρμογές - Φορολογικές Υπηρεσίες - Οχήματα - myCAR.

Η προθεσμία για την πληρωμή των τελών ορίζεται στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ενώ οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν τα τέλη είτε μέσω web banking, είτε με κάρτα μέσα από την πλατφόρμα, είτε σε υποκαταστήματα ΕΛΤΑ.

Τα πρόστιμα για όσους καταβάλουν τα τέλη εκπρόθεσμα θα είναι «τσουχτερά», με επιπλέον 25% από το ποσό των τελών αν πληρωθούν μέσα στον Ιανουάριο του 2026, με 50% αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο και με διπλασιασμό του 100% των τελών αν δεν πληρωθούν καθόλου.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί που δεν χρησιμοποιούν το όχημά τους

Όσοι οδηγοί δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2026, μπορούν να το θέσουν σε ψηφιακή ακινησία μέσω της ίδιας εφαρμογής, χωρίς επίσκεψη σε ΔΟΥ ή άλλη υπηρεσία.

Η άρση της ψηφιακής ακινησίας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος, αρκεί να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας και να υπάρχει ενεργή ασφάλεια για το όχημα.

Από την 1η Απριλίου 2026 θα δίνεται εκ νέου η δυνατότητα αναλογικής πληρωμής τελών, δηλαδή οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να επιλέγουν για πόσους μήνες θέλουν να κινήσουν το όχημά τους και να καταβάλουν το αντίστοιχο μέρος των ετήσιων τελών.

Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει μόνο μία φορά μέσα στο έτος. Αν ο κάτοχος επιθυμήσει να συνεχίσει την κυκλοφορία του οχήματος πέρα από την αρχικά δηλωμένη περίοδο, πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό των ετήσιων τελών, χωρίς το ποσού που έχει ήδη πληρωθεί.

Ωστόσο, η κυκλοφορία οχήματος που έχει δηλωθεί σε ψηφιακή ακινησία θα τιμωρείται με υψηλά πρόστιμα. Αν διαπιστωθεί ότι ένα όχημα κινείται ή είναι σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο με πινακίδες ενώ βρίσκεται σε ακινησία, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης πληρώσει αναλογικά τέλη για προσωρινή άρση ακινησίας αλλά δεν ολοκληρώσει την υποβολή του αιτήματος έως το τέλος του έτους, τα χρήματα αυτά δεν επιστρέφονται.