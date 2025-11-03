Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τι αλλάζει και οι παγίδες των προστίμων

Η ώρα για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 πλησιάζει. Σύντομα, τα ειδοποιητήρια θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myaade.gov.gr. Όπως κάθε χρόνο, η προθεσμία πληρωμής λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, δίνοντας στους ιδιοκτήτες οχημάτων αρκετό χρόνο να τακτοποιήσουν την υποχρέωσή τους.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Από τι εξαρτάται το ποσό

Το ύψος των τελών κυκλοφορίας δεν είναι ίδιο για όλους τους οδηγούς. Ο υπολογισμός τους βασίζεται σε τρεις βασικούς παράγοντες: την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων καθορίζει το τελικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει κάθε ιδιοκτήτης, με αποτέλεσμα δύο φαινομενικά παρόμοια αυτοκίνητα να έχουν διαφορετικά τέλη, ανάλογα με την ηλικία τους, την ισχύ του κινητήρα και τον βαθμό ρύπανσης ππΩς ου προκαλούν.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Όλες οι επιλογές πληρωμής

Η εξόφληση μπορεί να γίνει εύκολα, είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία:

Μέσω myAADE (myCAR) με κωδικούς TAXISnet, όπου εκδίδεται το ειδοποιητήριο και ο 23ψήφιος κωδικός RF.

Χωρίς κωδικούς TAXISnet, καταχωρώντας ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας.

Από το myAADEapp, στην ενότητα myWallet > Τέλη Κυκλοφορίας.

Με QR code σε ΑΤΜ, σκανάροντας το ειδοποιητήριο.

Με e-banking, εισάγοντας τον 23ψήφιο κωδικό.

Σε τράπεζες ή ΕΛΤΑ, με την επίδειξη του ειδοποιητηρίου.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τι συμβαίνει αν καθυστερήσετε

Η ΑΑΔΕ είναι σαφής: παρατάσεις δίνονται μόνο κατ’ εξαίρεση. Όσοι δεν πληρώσουν εγκαίρως, θα βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικές επιβαρύνσεις:

25% προσαύξηση για πληρωμή μέσα στον Ιανουάριο 2026,

50% προσαύξηση για πληρωμή μέσα στον Φεβρουάριο.

Η έγκαιρη πληρωμή είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να αποφύγει κανείς περιττά έξοδα.