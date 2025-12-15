Μενού

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τι γίνεται αν ξεχάσω να τα πληρώσω;

Με την προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας 2026 να πλησιάζει, υπενθυμίζεται τι θα συμβεί σε περίπτωση που ξεχαστείς ή τα αγνοήσεις.

Reader symbol
Newsroom
Τέλη κυκλοφορίας 2026
Τέλη κυκλοφορίας 2026 | EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Κάθε Δεκέμβριο, τα τέλη κυκλοφορίας γίνονται ο πονοκέφαλος εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων. Η προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, αλλά όσοι την ξεχάσουν ή την αγνοήσουν βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα.

Οι «ξεχασιάρηδες» φορολογούμενοι δεν βρίσκονται αντιμέτωποι με την πληρωμή διπλάσιων τελών κυκλοφορίας καθώς υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ έχουν υιοθετήσει ένα κλιμακωτό σύστημα προσαυξήσεων, ώστε να επιβραβεύεται η συνέπεια.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ