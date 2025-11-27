Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τσουχτερά πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές - Πότε λήγει η προθεσμία

Άνοιξε η πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας 2026 από τους ιδιοκτήτες οχημάτων, με αυστηρές προθεσμίες αλλά και αυξημένα πρόστιμα για όσους αργήσουν να τα εξοφλήσουν.

Η ΑΑΔΕ προτείνει δύο τρόπους εξόφλησης, με ή χωρίς κωδικούς TAXISnet, ενώ δεν έχει προβεί σε καμία ανακοίνωση για την παράταση της ημερομηνίας προθεσμίας, η οποία έχει οριστεί στις 31 Δεκεμβρίου.

Η σημαντική αλλαγή που ανακοινώθηκε φέτος είναι η επιβολή αυξημένων προστίμων για πληρωμές που γίνονται εκπρόθεσμα, τα οποία κλιμακώνονται ανάλογα με την ημερομηνία που θα καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026.

50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026.

100% πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά

Για παράδειγμα, αν τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται σε 100 ευρώ και η πληρωμή πραγματοποιηθεί μετά την 1η Μαρτίουν το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί ανέρχεται στα 200 ευρώ. Το ελάχιστο πρόστιμο παραμένει στα 30 ευρώ ανεξαρτήτως του ποσού των τελών.

Τα τέλη διαμορφώνονται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα, τις εκπομπές CO₂, και την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν προτίθενται να τα χρησιμοποιήσουν το 2026 μπορούν να δηλώσουν ψηφιακή ακινησία μέσω της ίδιας πλατφόρμας έως τις 31 Δεκεμβρίου και να αποφύγουν την πληρωμή.

Το υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι δεν θα υπάρξει καμία παράταση, επισημαίνοντας ότι είναι σημαντική η καταβολή των τελών πριν τη ληξη της προθεσμίας για την αποφυγή σημαντικών οικονομικών επιβαρύνσεων.