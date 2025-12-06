Τέλη κυκλοφορίας: Πώς θα γλιτώσετε την πληρωμή τους - Τα βήματα που οδηγούν στην ψηφιακή ακινησία οχημάτων

Την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2026 μπορούν να αποφύγουν οι φορολογούμενοι. Αρκεί να θέσουν τα οχήματά τους σε ακινησία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας είναι πλέον εύκολη υπόθεση. Μπορεί να γίνει ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ.

Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως κλοπή ή καταστροφή του οχήματος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν μια άλλη διαδικασία υποβάλλοντας δήλωση ψηφιακά στην αρμόδια ΔOY/ΚΕΦΟΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr).

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr