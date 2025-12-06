Μενού

Τέλη κυκλοφορίας: Πώς θα γλιτώσετε την πληρωμή τους - Τα βήματα που οδηγούν στην ψηφιακή ακινησία οχημάτων

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2026, αρκεί να θέσουν τα οχήματά τους σε ακινησία.

Reader symbol
Newsroom
Τέλη κυκλοφορίας 2026
Τέλη κυκλοφορίας 2026 | EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2026 μπορούν να αποφύγουν οι φορολογούμενοι. Αρκεί να θέσουν τα οχήματά τους σε ακινησία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας είναι πλέον εύκολη υπόθεση. Μπορεί να γίνει ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ.

Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως κλοπή ή καταστροφή του οχήματος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν μια άλλη διαδικασία υποβάλλοντας δήλωση ψηφιακά στην αρμόδια ΔOY/ΚΕΦΟΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr).

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ