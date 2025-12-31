Τέλος χρόνου για τα τέλη κυκλοφορίας 2026: Εκπνέει σήμερα 31/12 η προθεσμία

Μέχρι και σήμερα, Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, έχουν δυνατότητα οι ιδιοκτήτες των οχημάτων να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026.

Όπως έχει ανακοινωθεί και επαναληφθεί από επίσημα χείλη, δεν θα υπάρξει παράταση και έτσι, όποιος οδηγός δεν τα πληρώσει εγκαίρως, θα πρέπει να πληρώσει «τσουχτερό» πρόστιμο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ενεργοποιείται αυτόματα σύστημα κλιμακωτών προσαυξήσεων για όσους δεν πληρώσουν εγκαίρως και οι προσαυξήσεις θα έχουν ως εξής:

Πληρωμή εντός Ιανουαρίου: Προσαύξηση +25%

Πληρωμή εντός Φεβρουαρίου: Προσαύξηση +50%

Πληρωμή από Μάρτιο και μετά: Προσαύξηση +100%

Να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από το ύψος των τελών, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Για παράδειγμα, αν τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται σε 100 ευρώ και η πληρωμή πραγματοποιηθεί μετά την 1η Μαρτίουν το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί ανέρχεται στα 200 ευρώ. Το ελάχιστο πρόστιμο παραμένει στα 30 ευρώ ανεξαρτήτως του ποσού των τελών.

Τα τέλη διαμορφώνονται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα, τις εκπομπές CO₂, και την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν προτίθενται να τα χρησιμοποιήσουν το 2026 μπορούν να δηλώσουν ψηφιακή ακινησία μέσω της ίδιας πλατφόρμας έως τις 31 Δεκεμβρίου και να αποφύγουν την πληρωμή.

Πώς πραγματοποιείται την πληρωμή

Η διαδικασία ξεκινά με τη λήψη του ειδοποιητηρίου από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κατεβάζουν το σχετικό έντυπο ηλεκτρονικά και στη συνέχεια επιλέγουν έναν από τους τρεις διαθέσιμους τρόπους πληρωμής:

ATM ή APS: Σάρωση του QR code που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο και ολοκλήρωση της πληρωμής βήμα-βήμα.

e-banking: Χρήση του 23ψήφιου κωδικού RF που αναγράφεται στο έντυπο.

Τράπεζες ή ΕΛΤΑ: Εξόφληση με φυσική παρουσία, έχοντας μαζί το εκτυπωμένο ειδοποιητήριο.