Τέσσερις μύθοι που μάς είπαν για τα χρήματα και γιατί δεν γινόμαστε πλούσιοι

Σε μια εποχή που η ψαλίδα των οικονομικών ανισοτήτων μεγαλώνει ακόμη και όλοι ψάχνουμε πώς θα αυξήσουμε τα χρήματά μας, διάφορες είναι οι συμβουλές που ακούμε γύρω μας για το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και να μην ξοδέψουμε γρήγορα το μηνιαίο εισόδημά μας.

Πολλά έχουν ακουστεί για εκείνους τους καφέδες που δεν πρέπει να πίνεις απ' έξω και για διάφορους άλλους τρόπους για εξοικονόμηση χρημάτων. Πόσο συνδέονται όμως τέτοιες περικοπές καθημερινών, μικρών εξόδων με την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της αποταμίευσης.

1. Κόψτε τους καφέδες απ' έξω

Οι μικρές βραχυπρόθεσμες δαπάνες όπως είναι ένας καφές ή μια μερίδα φαγητό απ' έξω, δεν μας εμποδίζουν να επιτύχουμε τους μεγάλους στόχους μας, όπως θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε οι γκουρού των οικονομικών.

Ένα σουβλάκι απ' έξω σίγουρα δεν είναι ο λόγος που δυσκολευόμαστε να τα βγάλουμε πέρα τον μήνα και ούτε θα πρέπει να θεωρείται πολυτέλεια το να θέλουμε να βγούμε έξω το Σάββατο το βράδυ.

2. Βρείτε ένα πιο φθηνό μέρος για να ζήσετε ή βρείτε συγκατοίκους

Ποιο φθηνότερο μέρος; Οι τιμές των κατοικιών έχουν ανεβεί κατακόρυφα είτε πρόκειται για αγορά είτε για ενοικίαση. Η ιδιοκτησία σπιτιού αποτελεί από καιρό το θεμέλιο της δημιουργίας πλούτου της μεσαίας τάξης, την πιο ακριβή επένδυση που κάνει ένα άτομο και αυτή στην οποία βασίζεται για να έχει σταθερότητα σε βάθος χρόνων.

Επιπλέον, η αλλαγή του τόπου και των ανθρώπων με τους οποίους ζούμε συνεπάγεται συναισθηματικές και σωματικές θυσίες που μερικές φορές δεν είμαστε διατεθειμένοι ούτε και χρειάζεται να κάνουμε. Τέλος, ποιος λέει ότι δεν ζούμε ήδη με συγκάτοικο;

3. Αλλάξτε δουλειά

Αυτό είναι κάτι πολύ εύκολο να το λες παρά να το κάνεις. Οι δουλειές δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους μισθούς αλλά και με το υπόβαθρο και την περιοχή που ζει κανείς. Ένα παράδειγμα είναι το εξής:

Αν, για παράδειγμα, ένα άτομο μεγάλωσε σε μια οικογένεια εργατών και μετακόμισε σε μια μεσαίου μεγέθους πόλη μετά το σχολείο, χωρίς να έχει τις ευκαιρίες να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό υπολογιστών, πώς θα μπορούσε να εργαστεί, για παράδειγμα, στην Google;

4. Τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία

Μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ευτυχία των ανθρώπων αυξάνεται παράλληλα με το εισόδημά τους όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο. Και αυτό είναι κάτι το λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι μια τεράστια πηγή στρες σήμερα είναι τα χρήματα και η διαχείριση των εξόδων μας. Όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο, μάλλον αγνοούν την πραγματικότητα που ζούμε.