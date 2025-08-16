Τετραήμερη εργασία και 6ωρο στις προτιμήσεις των εργαζομένων για το καλοκαίρι

Έντονο στρες δείχνουν τα στοιχεία ότι βιώνουν πολλοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα καθώς οκτώ στους δέκα βιώνουν έντονο εργασιακό στρες κατά τη θερινή περίοδο, σύμφωνα με έρευνα του kariera.gr, την ώρα που η πλειοψηφία αναμένει με ανυπομονησία την άδειά της ως τη μοναδική ευκαιρία για ξεκούραση.

Το 82% δηλώνει ότι οι εργοδότες δεν προσφέρουν καμία πρόβλεψη για την ανακούφιση του άγχους ή του φόρτου εργασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Σύμφωνα με το αναλυτικό ρεπορτάζ του Insider.gr, αναλύοντας τα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας οι ιδιωτικοί υπάλληλοι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, αποκάλυψε πως η ανάγκη για καλύτερες παροχές κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών αναδεικνύεται έντονα. Πιο συγκεκριμένα:

το 42% των εργαζομένων να δηλώνει ότι θα προτιμούσε να λαμβάνει περισσότερες ημέρες άδειας

Το 36% θα επέλεγε την ευελιξία για τηλεργασία

το 18% θα ήθελε να λάβει vouchers (κουπόνια) για διακοπές

το 3% θεωρεί σημαντικές τις ομαδικές εξορμήσεις και τις εταιρικές εκδηλώσεις.

Σε σχέση με το ιδανικό καλοκαιρινό ωράριο, οι ερωτηθέντες δείχνουν ξεκάθαρα την προτίμησή τους στην τετραήμερη εργασία, με το 66% να την επιλέγει ως ιδανική λύση. Το 14% θα ήθελε ένα πενθήμερο πρόγραμμα με 6ωρη απασχόληση, ενώ το 12% επιλέγει την πρακτική των Early Fridays (οι εργαζόμενοι φεύγουν νωρίτερα από το γραφείο την Παρασκευή). Τέλος, το 9% εκφράζει προτίμηση για ευέλικτο ωράριο εντός της ημέρας.

Στο ερώτημα πώς διαχειρίζεται η εταιρεία τους το άγχος και τον μεγάλο όγκο εργασίας το καλοκαίρι, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, δηλαδή το 82%, απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή ειδική μέριμνα από την πλευρά των εργοδοτών. Μόλις το 8% ανέφερε ότι προσφέρονται διαλείμματα και χώροι ξεκούρασης, το 6% ότι λαμβάνει χρηματικό bonus και επιβραβεύσεις, ενώ ένα μικρό ποσοστό, μόλις 4%, τόνισε ότι παρέχεται επιπλέον υποστήριξη ή εκπαίδευση.

Τι αναδεικνύει η έρευνα

Η έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη των εργαζομένων για περισσότερη ευελιξία και χρόνο ξεκούρασης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ η πλειονότητα των εταιρειών δεν έχει προσαρμόσει ακόμα πολιτικές για τη μείωση του άγχους και της εργασιακής πίεσης που συνοδεύουν την καλοκαιρινή περίοδο.

Υπενθυμίζεται πως σε έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, καταγράφεται πως οι εργαζόμενοι στον κλάδο της εκπαίδευσης βιώνουν έντονη πίεση. Στη λίστα με τα πιο στρεσογόνα επαγγέλματα ανήκουν και οι κλάδος της ενημέρωσης και επικοινωνίας, οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, η μεταφορά και αποθήκευση, οι κατασκευές, η μεταποίηση, οι δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης και τέλος το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και η επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων.

Οι εργαζόμενοι στις μεγάλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συνθήκες υψηλότερης έντασης εργασίας με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες, καθώς οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν είναι προφανώς σύνθετες και υπεύθυνες.

Στην ερώτηση σχετικά με το εάν η εργασία τους απαιτεί την τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων θετικά απάντησε το 65% των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που απασχολούσαν από 1 έως 9 άτομα, το 70% στις επιχειρήσεις από 10 έως 49 άτομα, το 77% στις επιχειρήσεις από 50 έως 250 άτομα και το 84% στις επιχειρήσεις άνω των 250 ατόμων.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 87% των εργαζομένων βιώνει στρες και ένταση στην εργασία του, ενώ την ίδια στιγμή οι συνθήκες υπό τις οποίες οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα αναλαμβάνουν και εκτελούν τα καθήκοντά τους δημιουργούν υψηλό κίνδυνο πρόκλησης αρνητικών επιπτώσεων στη σωματική και ψυχική υγεία τους και στην οικογενειακή τους ζωή.

Η ψυχολογική πίεση στην εργασία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την οικογενειακή και την ευρύτερη κοινωνική ζωή των ηλικιακών ομάδων 35-54 ετών (57%) και 55+ετών (52%). Στη νεότερη ηλικιακή ομάδα των 17-34 ετών το ποσοστό είναι χαμηλότερο (41%), προφανώς λόγω του χαμηλότερου ποσοστού έγγαμου βίου.