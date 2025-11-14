Θα φτάσει το σουβλάκι τα 8 ευρώ; - Η προειδοποίηση για την ακρίβεια στο μέλλον

Το ποσό των «8 ευρώ» για ένα σουβλάκι ακούγεται σήμερα υπερβολικό, σχεδόν εξωπραγματικό. Ωστόσο, η σημασία δεν βρίσκεται στην ίδια την τιμή, αλλά στο οικονομικό μήνυμα που αυτή προμηνύει.

Το σουβλάκι λειτουργεί σαν ένας άτυπος —αλλά ιδιαίτερα εύστοχος— «δείκτης μελλοντικής ακρίβειας». Προειδοποιεί για όσα έρχονται, εάν η χώρα συνεχίσει να χάνει την παραγωγική της βάση.

Για δεκαετίες, κοινωνία και αγορά αντιμετώπισαν την αγροτική παραγωγή ως δεδομένη. Το μοντέλο στηρίχθηκε στη συστηματική πίεση προς τους παραγωγούς να πουλούν οριακά ή και κάτω από το κόστος, προκειμένου να παραμείνει φθηνό το «λαϊκό έδεσμα». Αυτό το μοντέλο, όμως, έχει πια καταρρεύσει.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το insider.gr αν το σουβλάκι φτάσει ποτέ να κοστίζει τόσο, δεν θα οφείλεται στην αισχροκέρδεια του καταστηματάρχη. Θα είναι η αναπόφευκτη συνέπεια της μειωμένης προσφοράς. Ο νόμος της αγοράς στην πιο ωμή του εκδοχή.

Το υποθετικό σενάριο των 8 ευρώ αντανακλά το «κόστος της απουσίας» μακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα. Σιγά-σιγά έρχεται η στιγμή όπου ο καταναλωτής θα πληρώσει ακριβά την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Όταν ο πρωτογενής τομέας καταρρέει, τίθεται σε κίνδυνο η επισιτιστική ασφάλεια και η «φθηνή διατροφή» γίνεται ανάμνηση μιας άλλης εποχής.