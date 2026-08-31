«Θα φύγουν δύο μισθοί μόνο για τα παιδιά»: Ο Ερρίκος και τα έξοδα «για το πρώτο κουδούνι»

Η επιστροφή από τις αυγουστιάτικες άδειες αφήνει πίσω της την αλμύρα της θάλασσας και φέρνει αμέσως στην επιφάνεια τον πρώτο μεγάλο «πονοκέφαλο» του φθινοπώρου. Πριν καν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, χιλιάδες οικογένειες καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα οικονομικό τσουνάμι που απειλεί να καταπιεί ό,τι απέμεινε στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

«Κάθε χρόνο το πράγμα ανεβαίνει», εξομολογείται ο Ερρίκος, πατέρας δύο παιδιών. «Οι σχολικές υποχρεώσεις και οι δραστηριότητες αδειάζουν το πορτοφόλι από τις πρώτες ημέρες. Φτάσαμε στο σημείο να κόβουμε ακόμα και τις εξόδους στους παιδότοπους για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα απολύτως απαραίτητα».

Για μια οικογένεια με δύο παιδιά, το επιπλέον μηνιαίο κόστος της σχολικής χρονιάς αγγίζει τα 600 με 700 ευρώ. Και αυτό χωρίς καν να προσμετρώνται τα πάγια έξοδα του νοικοκυριού, όπως το ενοίκιο ή οι λογαριασμοί. Η πραγματικότητα για πολλούς γονείς είναι σκληρή: οι δύο μισθοί της οικογένειας διοχετεύονται πλέον αποκλειστικά στα παιδιά.

Το σοκ ξεκινά ήδη από το ταμείο του βιβλιοπωλείου. Ακόμη και πριν φτάσει στα χέρια των γονιών η επίσημη λίστα των εκπαιδευτικών, η βασική προετοιμασία για ένα παιδί κοστίζει περίπου 50 ευρώ:

Σχολική τσάντα: από 30€

5 τετράδια: από 6,50€

1 κασετίνα: από 8€

2 στυλό: από 4€

2 μολύβια: από 1€

1 γόμα: 0,20€

1 ξύστρα: 0,20€

Αυτό το πενηντάρικο είναι απλώς η «προκαταβολή». Όταν στην εξίσωση προστεθούν τα εξειδικευμένα σχολικά είδη, οι ξένες γλώσσες, τα φροντιστήρια και τα αθλήματα, η έναρξη της σχολικής χρονιάς μετατρέπεται σε μια ετήσια άσκηση επιβίωσης, όπου οι γονείς καλούνται να κάνουν συνεχή βήματα πίσω στις δικές τους ανάγκες.