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Θα πληρώνατε 25.000 ευρώ ανά διανυκτέρευση σε κρουαζιέρα;

Όταν το Amangati σαλπάρει το 2027, θα μεταφέρει μόνο 94 επισκέπτες ανά ταξίδι. Σε κορυφαία λιμάνια της Μεσογείου το superyacht των 700 εκατ. δολαρίων. Τι περιλαμβάνει.

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Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που τα 1.000 δολάρια ανά διανυκτέρευση ήταν πολλά για να ξοδέψει κανείς σε ένα ξενοδοχείο - πόσο μάλλον σε μια κρουαζιέρα.

Αλλά όταν ξεκίνησαν οι εκπτώσεις για το Aman at Sea, το ναυτιλιακό παρακλάδι της υπερπολυτελούς μάρκας θέρετρων, οι τιμές άρχιζαν από 32.500 ευρώ για πέντε διανυκτερεύσεις. Αυτό αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 6.500 ευρώ ανά ημέρα.

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