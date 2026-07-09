Θα πληρώνατε 25.000 ευρώ ανά διανυκτέρευση σε κρουαζιέρα;

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που τα 1.000 δολάρια ανά διανυκτέρευση ήταν πολλά για να ξοδέψει κανείς σε ένα ξενοδοχείο - πόσο μάλλον σε μια κρουαζιέρα.
Αλλά όταν ξεκίνησαν οι εκπτώσεις για το Aman at Sea, το ναυτιλιακό παρακλάδι της υπερπολυτελούς μάρκας θέρετρων, οι τιμές άρχιζαν από 32.500 ευρώ για πέντε διανυκτερεύσεις. Αυτό αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 6.500 ευρώ ανά ημέρα.
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