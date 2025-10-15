Θα στρίβεις «φύλλα χρυσού»: Τα τσιγάρα περιμένουν κατακόρυφες αυξήσεις

Με το ζόρι «αντικαπνιστές» αναμένεται να γίνουν όσοι συμπολίτες μας καταναλώνουν καπνικά προϊόντα, καθώς οι επικείμενες αυξήσεις στα τσιγάρα αναμένονται υψηλές και για πολλούς αβάσταχτες.

Όπως αναφέρει δηκτικά στο Action 24 ο Θοδωρής Μάλλιος, πρόεδρος Περιπτερούχων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, «Φροντίζουν για την υγεία μας, αλλά την τσέπη σας πού την πάτε;».

Στην προοπτική να «ανθίσει» η μαύρη αγορά των τσιγάρων, σχολίασε «Δεν ξέρουμε πού θα πάει, ας μην προκαταβάλουμε. Έχουμε πολύ χρόνο μέχρι να οριστικοποιηθούν αυτές οι αποφάσεις».

Αυξήσεις στα τσιγάρα: Οι αριθμοί βάζουν «φωτιά»

Το Μέσο δίνει τις ενδεικτικές τιμές τσιγάρων πριν και μετά τις αυξήσεις, με τους αριθμούς να μοιάζουν με «φάρσα». Συγκεκριμένα για τσιγάρα που κοστίζουν αυτή την στιγμή 4,80 ευρώ, η τιμή τους αναμένεται να φτάσει τα 6,50 ευρώ.

Παράλληλα, τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού αναμένεται να δουν αυξήσεις από 2 έως και 3 ευρώ, ενώ τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περίπου 1 ευρώ.

Για τις επερχόμενες αυξήσεις, οι οποίες οδηγούνται από την ευρωπαϊκή οδηγία για αύξηση του ειδικού φόρου στα καπνικά, ο κ. Μάλλιος σχολίασε; «εμείς είμαστε από τις χώρες με την πιο βαριά φορολογία, άρα δεν κινδυνεύουμε άμεσα.

Αυτό αφορά περισσότερο όσες έχουν χαμηλή φορολογία, γιατί θα προσπαθήσουν να κάνουν εξισορρόπηση. Βέβαια θα περιλάβει και εμάς, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Έχουμε αρκετά ακόμα επεισόδια σε αυτό το σίριαλ».