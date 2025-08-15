Μενού

Θαλάσσια καραμπόλα στην Κέρκυρα: Ντοκουμέντο από τη σύγκρουση τριών σκαφών

Οι λουόμενοι παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα και δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Συναγερμός σήμανε στην Κέρκυρα, όπου λουόμενοι έγιναν αυτόπτες μάρτυρες ενός απίστευτου ναυτικού ατυχήματος, μιας σύγκρουσης τριών σκαφών λίγα μέτρα από την ακτή.

Στο ντοκουμέντο του Star αποτυπώνεται η σύγκρουση των σκαφών στη θαλάσσια περιοχή Ίσσου της Κέρκυρας.

Όπως φαίνεται, ένα μεγάλο ταχύπλοο με ιταλική σημαία στο οποίο επέβαιναν δύο Γερμανοί, άγνωστο γιατί, έχασαν τον έλεγχο του σκάφους και με την πλώρη του καρφώθηκε στο πλαϊνό μέρος ενός αγκυροβολημένου ιστιοπλοϊκού. Με τη σειρά του, το παρέσυρε και έπεσε πάνω σε ένα άλλο ιστιοπλοϊκό.Οι λουόμενοι παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα και δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Ευτυχώς από τη σύγκρουση  προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στα σκάφη, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα στους Οθωνούς.

Από το Λιμενικό Σταθμό της Λευκίμμης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο κυβερνήτης του ταχύπλοου σκάφους, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους όλων των σκαφών μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

