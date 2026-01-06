Μενού

Θέλετε πιο φθηνό ρεύμα το 2026; Τι πρέπει να προσέξετε

Αυτές είναι μερικές συμβουλές για το πώς να μειώσεις το κόστος στους λογαριασμούς ρεύματος.

Reader symbol
Newsroom
Λογαριασμός ρεύματος της ΔΕΗ
Χρήματα πάνω σε λογαριασμό της ΔΕΗ | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+

Αν κάτι δίδαξαν όλους τους καταναλωτές τα τελευταία χρόνια, είναι ότι το ρεύμα έπαψε να είναι μια «βαρετή» πάγια δαπάνη. Από εκεί που απλώς πλήρωναν τον λογαριασμό, βρέθηκαν να παρακολουθούν χονδρεμπορικές τιμές, ρήτρες, «χρώματα» τιμολογίων και κρατικές επιδοτήσεις.

Η αλήθεια είναι ότι το 2026 δεν προμηνύεται ως χρονιά μιας νέας ενεργειακής κρίσης – είτε «μίνι» είτε παρατεταμένης. Ωστόσο, όποιος θέλει πραγματικά πιο φθηνό ρεύμα, θα πρέπει να είναι ενημερωμένος και προσεκτικός στις επιλογές που θα κάνει.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ