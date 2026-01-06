Θέλετε πιο φθηνό ρεύμα το 2026; Τι πρέπει να προσέξετε

Αν κάτι δίδαξαν όλους τους καταναλωτές τα τελευταία χρόνια, είναι ότι το ρεύμα έπαψε να είναι μια «βαρετή» πάγια δαπάνη. Από εκεί που απλώς πλήρωναν τον λογαριασμό, βρέθηκαν να παρακολουθούν χονδρεμπορικές τιμές, ρήτρες, «χρώματα» τιμολογίων και κρατικές επιδοτήσεις.

Η αλήθεια είναι ότι το 2026 δεν προμηνύεται ως χρονιά μιας νέας ενεργειακής κρίσης – είτε «μίνι» είτε παρατεταμένης. Ωστόσο, όποιος θέλει πραγματικά πιο φθηνό ρεύμα, θα πρέπει να είναι ενημερωμένος και προσεκτικός στις επιλογές που θα κάνει.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr