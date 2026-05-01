Τεντώνει το σχοινί με την ΕΕ ο Τραμπ: Ανακοινώνει αύξηση δασμών 25% σε αυτοκίνητα και φάρμακα

Την στιγμή που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι εύθραυστη και οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου επηρεάζουν και την Ευρώπη, ο Ντόναλντ Τραμπ «τεντώνει και άλλο το σχοινί» ανακοινώνοντας την αύξηση δασμών σε αυτοκίνητα και φάρμακα από την ΕΕ.

Συγκεκριμένα, σήμερα 1 Μαίου ο Αμερικανός Πρόεδρος επισημοποίησε την κίνησή του για αύξηση ύψους 25% λέγοντας ότι η ΕΕ δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία.

«Με βάση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική μας συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις ΗΠΑ», έγραψε σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι πλήρως κατανοητό και συμφωνημένο ότι, αν παράγουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια των ΗΠΑ, δεν θα υπάρχει κανένας δασμός», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Οι δασμολογικοί όροι της συμφωνίας ΗΠΑ–ΕΕ μέχρι σήμερα

Ο Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχαν συμφωνήσει στην εμπορική συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο.

Η συμφωνία προέβλεπε δασμό 15% στα περισσότερα αγαθά. Η αρχική συμφωνία όριζε ανώτατο όριο δασμών 15% στα προϊόντα από την ΕΕ, όμως η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου το μείωσε στο 10%, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε στην επιβολή νέων εισαγωγικών φόρων βάσει άλλων νομοθεσιών.

Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται εν μέσω ερευνών για εμπορικές ανισορροπίες και κινδύνους εθνικής ασφάλειας, με στόχο την επιβολή ενός νέου δασμολογικού καθεστώτος, το οποίο θα μπορούσε τελικά να θέσει τη συμφωνία με την ΕΕ σε κίνδυνο παραβίασης. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ είχαν προηγουμένως επιβεβαιώσει τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν το εμπορικό πλαίσιο, γνωστό ως «Συμφωνία του Turnberry», η οποία πήρε το όνομά της από το γήπεδο γκολφ του Τραμπ στη Σκωτία.

Ωστόσο, η ισχύς της συμφωνίας του 2025 τέθηκε για πρώτη φορά υπό αμφισβήτηση μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου φέτος, σύμφωνα με την οποία ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δεν είχε τη νομική εξουσία να κηρύξει οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να επιβάλει δασμούς σε προϊόντα της ΕΕ.

