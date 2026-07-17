Θερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 19/7 - Τι ώρα κλείνουν

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι φετινές θερινές εκπτώσεις, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν σε αύξηση της αγοραστικής κίνησης και ενίσχυση του τζίρου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Η εκπτωτική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου, ενώ ήδη πολλές επιχειρήσεις έχουν μειώσει σημαντικά τις τιμές τους, κυρίως σε είδη ένδυσης και υπόδησης.
Ενόψει των εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 20:00.
Στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος έχει εισηγηθεί στα μέλη του να διατηρήσουν τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 18:00.
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