Άρχισαν σήμερα Δευτέρα, (13/7) οι θερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ώστε να αυξηθεί η καταναλωτική κίνηση.

Συγκεκριμένα, θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Οι επιχειρήσεις ήδη «ζέσταιναν το έδαφος» τις τελευταίες ημέρες, με σημαντικές μειώσεις τιμών, σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, όπως ένδυση και υπόδηση, με τους καταναλωτές να αναζητούν τις καλύτερες ευκαιρίες.

Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη Κυριακή είναι από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) έχει προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Οι θερινές εκπτώσεις πραγματοποιούνται βάσει του νόμου 4177/2013, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν με σαφήνεια για τις μειώσεις των τιμών, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν εύκολα τις αρχικές και τις εκπτωτικές τιμές, ενισχύοντας τη διαφάνεια και αποτρέποντας παραπλανητικές πρακτικές κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων.