Θερινές εξοχικές κατοικίες: Ποιες είναι οι τιμές σε 5 επιλεγμένα νησιά

Για ένατη συνεχόμενη χρονιά καταγράφεται αύξηση των διάμεσων ζητούμενων τιμών πώλησης θερινών εξοχικών κατοικιών σε επιλεγμένα ελληνικά νησιά.

Σύμφωνα με το «Geoaxis Observatory: Θερινές εξοχικές κατοικίες», το οποίο καταγράφει τις βασικές τάσεις για το 2026 σε Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, Σέριφο, Κέα, «και στα 5 νησιά της μελέτης καταγράφεται για ένατη συνεχόμενη χρονιά, αύξηση των διάμεσων ζητούμενων τιμών πώλησης θερινών εξοχικών κατοικιών. Ιδιαίτερα σημαντική αναδεικνύεται η διαφορά στις διάμεσες τιμές ζήτησης μεταξύ πολυτελών και τυπικών κατοικιών, αφού στη Σαντορίνη μια πολυτελής κατοικία μπορεί να κοστίζει μέχρι και 5,9 φορές περισσότερο από μια τυπική θερινή κατοικία, ενώ στη Σέριφο ο αντίστοιχος δείκτης είναι 2,4 φορές».

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