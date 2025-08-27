Θέσεις πάρκινγκ στην Αθήνα κοστίζουν όσο ένα ενοίκιο: Εξωπραγματικές τιμές για λίγα τετραγωνικά

Αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι επειδή δυσκολεύονται να βρουν μία θέση πάρκινγκ, προσφεύγουν στη λύση της ενοικίασης ή και αγοράς, την ώρα που οι τιμές είναι εξωφρενικές για τα δεδομένα.

Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει το Open, σε μία αγγελία για ενοικίαση πάρκινγκ 12 τετραγωνικών μέτρων στο Κολωνάκι, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληρώσει 550 ευρώ τον μήνα, την ώρα που στο Λυκαβηττό, για 11 τ.μ., οι τιμές αγγίζουν τα 558 ευρώ τον μήνα.

«Παιδεύεσαι πάνω από μισή και μία ώρα για να βρεις πάρκινγκ. Το θέμα είναι ότι δεν κάνει κάτι η πολιτεία, ή απλά της αρέσει να κόβει κλήσεις και να εισπράττει τα χρήματα» είπε στον τηλεοπτικό σταθμό κάτοικος της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, οι αγγελίες πώλησης χώρων στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας «ξεφεύγουν» ακόμη περισσότερο, με τις τιμές να ανέρχονται ως εξής:

12 τ.μ. θέση, 170.000 ευρώ

9,8 τ.μ. θέση, 150.000 ευρώ

Μάλιστα, στα Βόρεια Προάστια και πιο συγκεκριμένα στην Κηφισιά, μία θέση πάρκινγκ 10 τετραγωνικών μέτρων «αγγίζει» τις 170.000 ευρώ, φέρνοντας στα όρια τους κατοίκους της πρωτεύουσας.