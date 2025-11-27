Θεσσαλονίκη: Ξεκινάει το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων - Πώς θα λειτουργούν

Στις 13 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να προτείνει προαιρετική λειτουργία τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Παράλληλα, ο Σύλλογος προτείνει για τις 2 Ιανουαρίου 2026 τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές μεταξύ 13 και 30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13, 20, 27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Την Παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.