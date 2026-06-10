Τι δικαιώματα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων απέναντι στους ενοικιαστές

Mε ανακοίνωσή της, η ΕΕΚΕ ενημερώνει για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ακινήτων όταν νοικιάζουν το ακίνητό τους, τι γίνεται όταν θέλουν να επιβλέψουν το ακίνητο και τι να κάνουν αν ο ενοικιαστής προκαλεί ζημιές ή αρνείται να αποχωρήσει.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Χάος και φωτιές στο Μπέλφαστ μετά το ακροδεξιό κάλεσμα - Έκαψαν σπίτια, λεηλάτησαν επιχειρήσεις
- Δημογλίδου για διπλό φονικό στο Αίγιο: «Δεδομένα καθιστούν ύποπτο τον 65χρονο - Ίσως είχε καταναλώσει αλκοόλ»
- Νέες αποκαλύψεις για το «κρυφτό» του Τζέιμς Δαλαμάγκα: Έφυγε από την Αυστραλία ντυμένος παπάς
- Οι δύο δρόμοι του Φάμελλου, η επαφή Κυρανάκη και Μεϊμαράκη και το ραντεβού Γεραπετρίτη με Φιντάν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.