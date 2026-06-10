Τι δικαιώματα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων απέναντι στους ενοικιαστές

Mε ανακοίνωσή της, η ΕΕΚΕ ενημερώνει για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ακινήτων όταν νοικιάζουν το ακίνητό τους, τι γίνεται όταν θέλουν να επιβλέψουν το ακίνητο και τι να κάνουν αν ο ενοικιαστής προκαλεί ζημιές ή αρνείται να αποχωρήσει.

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