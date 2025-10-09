Τι ισχύει από σήμερα για τις μεταφορές χρημάτων εντός ΕΕ - Οι αλλαγές

Νέα δεδομένα θα έχουμε από σήμερα (09/10) στις μεταφορές χρημάτων εντός Eυρωζώνης, καθώς δεν θα χρειάζονται πλέον ημέρες, αλλά θα φτάνουν στον λογαριασμό του παραλήπτη μέσα σε δευτερόλεπτα, οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τράπεζες και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν επιτρέπεται να χρεώνουν περισσότερο για μία άμεση πληρωμή, σε σχέση με μια τυπική μεταφορά πίστωσης.

Για την ενίσχυση της ασφάλειας, πριν πραγματοποιηθεί μια πληρωμή, οι πάροχοι είναι πλέον υποχρεωμένοι να επαληθεύουν αν το όνομα του παραλήπτη αντιστοιχεί στο IBAN που έχει δοθεί, ώστε να αποφεύγονται λάθη και απάτες.

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται δωρεάν στον πληρωτή. Παράλληλα, οι νέοι κανόνες επιτρέπουν σε ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος να συμμετέχουν άμεσα στα συστήματα πληρωμών, κάνοντάς τις υπηρεσίες τους , όπως οι άμεσες πληρωμές,πιο αποδοτικές και προσιτές.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, «από τον Ιανουάριο του 2025, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στην ευρωζώνη υποχρεούνται να προσφέρουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα λήψης άμεσων πληρωμών σε ευρώ.

Από σήμερα, είναι επίσης υποχρεωμένοι να προσφέρουν την υπηρεσία αποστολής άμεσων πληρωμών καθώς και την υπηρεσία επαλήθευσης του δικαιούχου ως μέτρο κατά της απάτης στις μεταφορές πίστωσης».