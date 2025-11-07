Τι μπορεί να αγοράσει ο Έλον Μασκ με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια;

H απόφαση που πήραν οι μέτοχοι της Tesla, μπορεί να κάνει τον Έλον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.

Ενέκριναν ένα πακέτο αποδοχών για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla, που μπορεί να φτάσει σχεδόν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια (760 δισ. λίρες).

Ωστόσο παρά τον ενθουσιασμό που προκαλείται για τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν.

Συγκεκριμένα υπάρχουν κάποιοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. Μεταξύ αυτών είναι και η αύξηση της κεφαλαιοποίησης της εταιρείας κατά 466%. Φυσικά όσο δύσκολο και αν ακούγεται είναι εφικτό να γίνει, γι΄αυτό παρακάτω υπάρχει μια λίστα με το τι μπορεί να αγοράσει κάποιος με 1 τρισεκατομμύριο.

Όπως εξηγεί η αναλύτρια του CNN Allison Morrow ένα τρισεκατομμύριο δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Ας σκεφτούμε ένα τρισεκατομμύριο… οτιδήποτε: χαρτονομίσματα, κόκκους άμμου, κουτάβια. Ό,τι κι αν φανταστούμε, είναι πολύ λίγο. Ένα τρισεκατομμύριο είναι τόσο ασύλληπτα μεγάλο, που παύει να έχει νόημα.

Ο Μασκ έχει ήδη περιουσία 475 δισ. δολαρίων, περισσότερα χρήματα από κάθε άλλον άνθρωπο στην ιστορία, και φυσικά πολύ περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσε ποτέ να ξοδέψει.

Ένα παράδειγμα για να καταλάβει κανείς τα μεγέθη αυτά είχε δώσει ο αρθρογράφος Τζέρι Πατσέκο: αν ξοδεύατε 40 δολάρια το δευτερόλεπτο, 24 ώρες το 24ωρο, θα σας έπαιρνε 289 ημέρες να τελειώσετε 1 δισ. δολάρια.

Για 1 τρισεκατομμύριο δολάρια; 792,5 χρόνια.

Τι μπορεί να αγοράσει κανείς με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια

Το CNN δημοσίευσε την παρακάτω λίστα, η οποία δείχνει τι πραγματικά μπορεί να αγοράσει κάποιος με 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

1.428 Σόχεϊ Οτάνι: ο σούπερ σταρ του μπέιζμπολ υπέγραψε συμβόλαιο 700 εκατ. δολαρίων με τους Dodgers. Ψίχουλα.

Όλα τα αυτοκίνητα που θα πουληθούν φέτος στις ΗΠΑ. Κακή επένδυση όμως — χάνουν αξία μόλις βγουν από το σαλόνι.

10.000 CEOs της Starbucks — ο επικεφαλής της αλυσίδας παίρνει περίπου 100 εκατ. δολάρια τον χρόνο.

333 ουρανοξύστες σαν το νέο κτίριο της JPMorgan στη Νέα Υόρκη, αξίας 3 δισ. δολαρίων το καθένα.

2.000 γιοτ του Τζεφ Μπέζος — και άλλα 25 εκατ. ετησίως για συντήρηση ανά σκάφος.

465 κρουαζιερόπλοια «Icon of the Seas» — σχεδόν όσα πλοία έχει το Αμερικανικό Ναυτικό.

Όλη την Ivy League πέντε φορές — τα οκτώ κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ έχουν συνολικά ενδοχώρα περίπου 200 δισ. δολάρια.

Μπόνους 2.923 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη.

Την Ελβετία — το ΑΕΠ της είναι λίγο κάτω από 900 δισ. δολάρια.

Κάθε σπίτι στη Χαβάη — 572.000 κατοικίες με μέση αξία 826.000 δολάρια η καθεμία.

Την Coca-Cola και ένα κουτάκι κόλα για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη.

Όλους τους μεγάλους κατασκευαστές αυτοκινήτων: Toyota, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, Ford και GM.

Τις τρεις μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές: ExxonMobil, Chevron και ConocoPhillips.