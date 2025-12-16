Τι σημαίνει για τις αγορές από Temu και Shein η επιβολή δασμού 3 ευρώ

Την περασμένη Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στη συνεδρίαση του Ecofin, οι αρμόδιοι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συμφώνησαν να εφαρμοστεί σταθερός δασμός ύψους 3 ευρώ σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, από την 1η Ιουλίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη στηριζόμενη στο γεγονός ότι τέτοια δέματα εισέρχονται επί του παρόντος στην ΕΕ αδασμολόγητα, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό, κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης και περιβαλλοντικές ανησυχίες.

