Τι σημαίνει για τις αγορές από Temu και Shein η επιβολή δασμού 3 ευρώ

Χωρίς αξιοσημείωτες αλλαγές για την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή θα συνοδευτεί η επιβολή δασμού ύψους 3 ευρώ σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ.

temu shein
Εφαρμογές Temu και Shein. | Shutterstock
Την περασμένη Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στη συνεδρίαση του Ecofin, οι αρμόδιοι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συμφώνησαν να εφαρμοστεί σταθερός δασμός ύψους 3 ευρώ σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, από την 1η Ιουλίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη στηριζόμενη στο γεγονός ότι τέτοια δέματα εισέρχονται επί του παρόντος στην ΕΕ αδασμολόγητα, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό, κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης και περιβαλλοντικές ανησυχίες.

