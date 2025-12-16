Τι σημαίνει για τις αγορές από Temu και Shein η επιβολή δασμού 3 ευρώ

Την περασμένη Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στη συνεδρίαση του Ecofin, οι αρμόδιοι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συμφώνησαν να εφαρμοστεί σταθερός δασμός ύψους 3 ευρώ σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, από την 1η Ιουλίου 2026.
Η απόφαση ελήφθη στηριζόμενη στο γεγονός ότι τέτοια δέματα εισέρχονται επί του παρόντος στην ΕΕ αδασμολόγητα, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό, κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης και περιβαλλοντικές ανησυχίες.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- «Πιθανόν βαλτοί αυτοί που διακινούν τις φήμες»: Η θέση του γνωστού τραγουδιστή περί ασέλγειας
- Από περιτονίτιδα πέθανε ο 43χρονος που χτύπησε γιατρό και κατέληξε - Τι αναφέρουν πληροφορίες του Reader
- Κατάπιε την ηρωίνη για να την κρύψει και πνίγηκε: Αδιανόητος θάνατος στη Λευκάδα
- Ποινική δίωξη στον γιο του Μιχάλη Κατρίνη: Οι κατηγορίες για το περιστατικό στο Χαλάνδρι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.