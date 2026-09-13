Tim Cook: Ο άνθρωπος που απέδειξε ότι η Apple μπορούσε να ζήσει χωρίς τον Steve Jobs

Δεν ήταν καν ο άνθρωπος που είχε δημιουργήσει το περίφημο οικοσύστημα που έκανε την Apple συνώνυμο της καινοτομίας. Ήξερε, όμως, πώς να κάνει μια εταιρεία να λειτουργεί σωστά. Και αυτό αποδείχθηκε εξίσου σημαντικό.

Την 1η Σεπτεμβρίου 2026, μετά από 15 χρόνια στο κορυφαίο πόστο της Apple, ο Cook παρέδωσε τη θέση του CEO στον John Ternus και ανέλαβε ρόλο εκτελεστικού προέδρου. Στα χρόνια που μεσολάβησαν από όταν διαδέχτηκε τον Steve Jobs, η Apple άλλαξε μέγεθος, επιχειρηματικό μοντέλο και παγκόσμια εμβέλεια.

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