Τιμές 2021 για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης: Τι προβλέπεται για τα καύσιμα τον χειμώνα

Την χαμηλότερη τιμή από το 2021 αναμένεται να σημειώσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στις διεθνείς αγορές, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει και τις τιμές στα καύσιμα.

Μικρή μείωση της χονδρικής τιμής των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση πρατηριούχων καυσίμων, όπως αναφέρει το ertnews.gr.

Ήδη από την Τετάρτη, (15/10) που άρχισε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, παρατηρήθηκαν τάσεις μείωσης με νοικοκυριά να το προμηθεύονται σε τιμές του 2021 και ακόμη χαμηλότερα, ειδικά στην βόρεια Ελλάδα όπου, κάθε οικογένεια χρειάζεται τουλάχιστον δύο τόνους κάθε χρόνο.

Οι διεθνείς αγορές δείχνουν αισιόδοξες μειώσεις που αναμένεται να ενταθούν.

«Θεωρώ ότι η πτωτική τάση θα συνεχιστεί όλο τον χειμώνα και ότι η επόμενη άνοιξη θα μας βρει σε χαμηλότερες τιμές ακόμα και από τα 60 δολάρια που βρισκόμαστε» αναφέρει ο αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής, Μιχάλης Μαθιουλάκης.

Η μέση πανελλαδική τιμή συγκριτικά με το 2021 και το 2024

Οκτώβριος 2025: 1,13 ευρώ

Οκτώβριος 2024: 1,198 ευρώ

Οκτώβριος 2021: 1,15 ευρώ

Η πτώση των τιμών όπως εκτιμούν διεθνείς αναλυτές οφείλεται στη στασιμότητα της παγκόσμιας οικονομίας και κυρίως της Κίνας αλλά και στην μεγάλη αύξηση της παραγωγής.

Ενδεικτικό είναι ότι μετά την τελευταία ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που εκτιμούσε ότι το 2026 θα παράγεται πλεόνασμα 4 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, η υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου επιταχύνθηκε.

Το αναμενόμενο ρεκόρ πλεονάσματος πετρελαίου το 2026, θα είναι σχεδόν διπλάσιο από το πλεόνασμα που παρατηρήθηκε το 2020, στην κορύφωση του παγκόσμιου lock down λόγω κορονοϊού