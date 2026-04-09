Τιμές «ντελικατέσεν» πλέον στη λαϊκή αγορά: Τα οπωροκηπευτικά που έγιναν απλησίαστα

Ακόμα και το τελευταίο «καταφύγιο» του φτωχού νοικοκυριού, η λαϊκή αγορά, τείνει να γίνει αποτρεπτικά ακριβή βιτρίνα για τους καναταλωτές, με τις τιμές πολλών οπωροκηπευτικών να αντιστοιχούν σε είδη πολυτελείας.

Ακόμα και στις υπαίθριες αγορές οι πολίτες κυνηγούν εις μάτην πλέον τη χαμηλότερη τιμή, με πολλά είδη να έχουν αυξηθεί οριζόντια, και με τιμές που δεν δικαιολογούν την αγορά τους.

Ντοματίνια από την Κρήτη ενδεικτικά «εκτοξεύτηκαν » σήμερα στα 7,99 ευρώ/κιλό, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις ποσότητες για να τα βγάλουν πέρα.

Λαϊκή όπως Κολωνάκι: Η «αλυσίδα» ακρίβειας πίσω από τις τιμές

Αύξηση μεταφορικού και παραγωγικού κόστους λόγω της μεγάλης μεταβολής σε τιμές πετρελαίου, λιπασμάτων και συσκευασίας, ωθούν τις τιμές προς τα πάνω, με τους καταναλωτές να βρίσκουν το κουνουπίδι προς 2,90 ευρώ/κιλό, τη ντομάτα με 3,20, πατάτες με 1,20 ευρώ/κιλό, φράουλες με 2,50 ευρώ/κιλό και αγγούρι με, άκουσον, 1 ευρώ/τεμάχιο.

Άλμα σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι έχουν κάνει οι τιμές στη χονδρική. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης η μεταβολή σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή τιμή στις μακρύκαρπες πιπεριές έφθασε το 118% αφού πέρσι το προϊόν πωλούνταν στην χονδρική προς 1,70 και φέτος προς 3,70 ευρώ.

Το 111% φθάνει η μεταβολή στο μπρόκολο, 75% στα αντίδια, 67% στα αγγουράκια, 40% σε μαρούλια και λεμόνια, 35% στις ντομάτες.

Παραγωγοί και πωλητές προειδοποιούν ότι παρά τις προσπάθειες να απορροφήσουν τις αυξήσεις, εάν δεν μειωθεί το κόστος σε μεταφορές και παραγωγή, ανατιμήσεις θα υπάρξουν και το επόμενο διάστημα στη λιανική.