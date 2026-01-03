Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 8% το 2025 στην Ελλάδα – Πιο ήπια άνοδος πανευρωπαϊκά

Άνοδος 8% στην ελληνική λιανική αγορά ρεύματος για τα νοικοκυριά καταγράφηκε το 2025 σε ετήσια βάση, όπως δείχνουν τα στοιχεία από τα δελτία του δείκτη τιμών ενέργειας για οικιακή χρήση (HEPI), ο οποίος προσδιορίζεται σε μηνιαία βάση από τις Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, σε συνεργασία με την εταιρεία VaasaETT. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανατιμητικές πιέσεις σημειώθηκαν και πανευρωπαϊκά, με τη αύξηση ωστόσο να είναι πιο συγκρατημένη (4%).

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

