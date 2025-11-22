Τιμολόγια ρεύματος: Έγιναν «μπλε» 1,38 εκ. νοικοκυριά – 15% κάτω τα «πράσινα» το 2025

Συνεχίζεται η επέλαση των σταθερών τιμολογίων ρεύματος, με χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις να στρέφονται στις σταθερές χρεώσεις, ώστε να έχουν ορατότητα στο ενεργειακό τους κόστος και να αποφύγουν τις αρνητικές εκπλήξεις από ενδεχόμενη εκτίναξη των χονδρεμπορικών τιμών – που θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Ενδεικτικό της ολοένα αυξανόμενης τάσης είναι πως, σύμφωνα με την Αναφορά λιανικής της ΡΑΑΕΥ για τον Αύγουστο, που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγα 24ωρα, στο τέλος του καλοκαιριού σε σταθερά συμβόλαια βρίσκονταν ήδη 1,38 εκατομμύρια οικιακοί καταναλωτές. Ένα νούμερο που αναλογεί σε μερίδιο 22% περίπου.

