Τουρισμός: Αισιόδοξο ξεκίνημα για τη σεζόν στις Κυκλάδες - Παραμένει η ανησυχία για τη διεθνή κρίση

Ο ελληνικός τουρισμός ξεκίνησε φέτος με θετικά μηνύματα, ειδικά για τη σεζόν στις Κυκλάδες, παρά τη «σκιά» που εξακολουθούν να ρίχνουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η γενικότερη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον.

Η περίοδος του Πάσχα λειτούργησε ως ένα πρώτο κρίσιμο «τεστ» για τη δυναμική των ελληνικών νησιών, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για αυθεντικούς, ποιοτικούς και πολυδιάστατους προορισμούς παραμένει ανθεκτική.

Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κομβικούς νησιωτικούς προορισμούς μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων τονίζουν ότι οι Κυκλάδες δείχνουν να διατηρούν τη δυναμική τους, αξιοποιώντας την αυθεντικότητα και την πολυμορφία τους ως βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Τουρισμός - Τα ανθεκτικά «προπύργια» των Κυκλάδων

Νάξος και Μικρές Κυκλάδες: Ελκυστικός και πολυδιάστατος προορισμός

«Η εικόνα που αποκομίζουμε από την περίοδο του Πάσχα και μετά, δείχνει πως η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες εξακολουθούν να αποτελούν έναν ιδιαίτερα ελκυστικό και πολυδιάστατο προορισμό, με υψηλό βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών.

Βάσει συνθηκών, η ζήτηση κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, γεγονός που μας επιτρέπει να διατηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια της σεζόν. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι το διεθνές περιβάλλον παραμένει ρευστό, με γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που απαιτούν γρήγορα αντανακλαστικά και κινητικότητα» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.

Σύρος: Προορισμός με ταυτότητα και αυθεντικότητα

«Η φετινή πασχαλινή περίοδος επιβεβαίωσε τη δυναμική της Σύρου ως προορισμού με ξεχωριστή ταυτότητα και σταθερή τουριστική κίνηση, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη την ιδιαιτερότητα της φετινής τουριστικής χρονιάς και τα διεθνή γεγονότα στην ευρύτερη περιοχή.

Η επισκεψιμότητα στην “Αρχόντισσα των Κυκλάδων” κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, με τη Σύρο να προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν χαλάρωση, φύση, αναζωογόνηση, ήπια διασκέδαση, πολιτισμό, αρχιτεκτονική, ιστορία και αυθεντικές εμπειρίες», τονίζει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, Γιάννης Α. Βουτσίνος.

Σίφνος: Η σταθερή αξία

«Με δεδομένες τις ευρύτερες γεωπολιτικές συνθήκες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, η περίοδος του Πάσχα αποτέλεσε ένα αισιόδοξο ξεκίνημα για τη Σίφνο, καθώς καταγράφηκε επισκεψιμότητα και ενδιαφέρον από επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες.

Το νησί μας, με την μακραίωνη παράδοση, τη μοναδική αρχιτεκτονική και τη φημισμένη γαστρονομία του, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί έναν προορισμό με σταθερή αξία» υπογραμμίζει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου Γιάννης Ραφελέτος.