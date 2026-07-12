Τουρισμός: Ακριβό Αιγαίο, προσιτή Ευρώπη;

Περίοδος διακοπών για πολλούς Έλληνες εργαζόμενους, διακοπών που όμως; Βρισκόμαστε στα μέσα Ιουλίου, στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, και η εικόνα στους ελληνικούς προορισμούς έχει κάτι το οικείο και κάτι το πρωτόγνωρο ταυτόχρονα. Τα καταλύματα δουλεύουν, τα αεροδρόμια καταγράφουν αυξημένη κίνηση και οι εισπράξεις τρέχουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 36,9% στο τετράμηνο Ιανουαρίου Απριλίου 2026 και έφτασαν τα 2,79 δισ. ευρώ, με την εισερχόμενη κίνηση να ενισχύεται κατά 27,1%. Και όμως, κάτι λείπει από το κάδρο. Λείπει ο Έλληνας.

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