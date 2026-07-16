Τουρισμός για όλους 2026 - 2027: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026 - 2027» άρχισε, και η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν και την περίοδο που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους.

Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η α’ φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η β’ φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Όσοι «ξέμειναν» θα αντληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της α΄φάσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα οικονομικά κριτήρια έχουν διευρυνθεί, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

Τουρισμός για όλους: Ανοίγει η ψαλίδα για τα κριτήρια

Συγκεκριμένα, τα όρια αυξάνονται, μεταξύ άλλων, από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φθάνοντας έως και τα 58.000 ευρώ, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων.

Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία (≥67%) και σε οικογένειες με τέκνα – άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές και τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής τουρισμού.

Επιπλέον, εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις μεγάλες οικογένειες. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη διαφοροποιείται ουσιαστικά από το πρόγραμμα του 2025, στο οποίο η επιδότηση αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξανόταν με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.