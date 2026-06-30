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Τουρισμός: Οι last minute κρατήσεις αλλάζουν τη φετινή σεζόν

Τι δείχνουν ανάλυση τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 της Square Lime Hospitality Management, που διαχειρίζεται περίπου 45 boutique ξενοδοχεία σε Κυκλάδες, Αθήνα και Μάνη.

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Βίλα - Κρήτη
Πολυτελής κατοικία στην Κρήτη | Shutterstock
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Υψηλότερη του αναμενόμενου ζήτηση, η οποία όμως μετουσιώνεται σε κρατήσεις με σαφώς πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με πέρυσι, ήταν το χαρακτηριστικό του τουρισμού τους προηγούμενους μήνες, εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μ. Ανατολή.

Καθώς η κατάσταση βέβαια αποκλιμακώνεται, ο κλάδος, ειδικά στην περίπτωση των boutique hotels, παίρνει ώθηση από τις last minute κρατήσεις με την σεζόν να επεκτείνεται δυναμικά έως και τον Νοέμβριο.

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