Τουρισμός: Οι last minute κρατήσεις αλλάζουν τη φετινή σεζόν

Υψηλότερη του αναμενόμενου ζήτηση, η οποία όμως μετουσιώνεται σε κρατήσεις με σαφώς πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με πέρυσι, ήταν το χαρακτηριστικό του τουρισμού τους προηγούμενους μήνες, εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μ. Ανατολή.

Καθώς η κατάσταση βέβαια αποκλιμακώνεται, ο κλάδος, ειδικά στην περίπτωση των boutique hotels, παίρνει ώθηση από τις last minute κρατήσεις με την σεζόν να επεκτείνεται δυναμικά έως και τον Νοέμβριο.

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