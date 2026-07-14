Όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία που παραμένουν απλήρωτες για ένα χρονικό χρονικό διάστημα, η ΑΑΔΕ μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού.

Αυτό σημαίνει ότι δεσμεύονται χρήματα που υπάρχουν ή θα κατατεθούν στον λογαριασμό, με σκοπό την είσπραξη της οφειλής από το Δημόσιο. Η κατάσχεση δεν επιβάλλεται αμέσως μόλις δημιουργηθεί μία οφειλή.

Προηγείται η βεβαίωση της οφειλής και η παρέλευση της προθεσμίας πληρωμής, χωρίς αυτή να εξοφληθεί ή να ρυθμιστεί. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια ενέργεια από τον οφειλέτη, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να λάβει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως η κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού.

Άρση κατάσχεσης – Τι άλλαξε με τον νέο νόμο;

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, η διαδικασία άρσης της κατάσχεσης έγινε πιο ευνοϊκή για τους οφειλέτες.

Πλέον, για να μπορεί κάποιος να ζητήσει την άρση της κατάσχεσης, αρκεί να έχει εξοφλήσει το 25% της συνολικής οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, ενώ το υπόλοιπο ποσό πρέπει να ρυθμιστεί. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί δίνει μία καλύτερη αντιμετώπιση προς τον οφειλέτη, καθώς μέχρι σήμερα απαιτούνταν η εξόφληση μεγαλύτερου ποσοστού της οφειλής προκειμένου να γίνει δεκτό το αίτημα άρσης της κατάσχεσης.

Για την άρση κατάσχεσης, υποβάλλεται αίτηση άρσης της κατάσχεσης μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Η αίτηση εξετάζεται από τη Φορολογική Διοίκηση και, εφόσον εγκριθεί, εκδίδεται απόφαση άρσης της κατάσχεσης, η οποία κοινοποιείται στην τράπεζα.

Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά, τα νέα ποσά που κατατίθενται στον λογαριασμό δεν δεσμεύονται πλέον λόγω της συγκεκριμένης κατάσχεσης και ο λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κανονικά.