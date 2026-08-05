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Τρίτη χρονιά με διεθνές ρεκόρ εσόδων για τη Ρεάλ Μαδρίτης - «Κλειδί» το γήπεδο

Πώς η «Βασίλισσα» έκανε τρίτο διαδοχικό ρεκόρ εσόδων. Ο ρόλος της ανακαίνισης του Σαντιάγο Μπερναμπέου και η επενδυτική της στρατηγική.

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Σαντιάγο Μπερναμπέου
Το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, Σαντιάγο Μπερναμπέου | Shutterstock
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Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να μην κέρδισε κανέναν τίτλο πέρυσι, αλλά ο ισπανικός σύλλογος ολοκλήρωσε τη σεζόν με ρεκόρ εσόδων 1,22 δισ. ευρώ (άνοδος 3,1%), στη τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η «Βασίλισσα» σημειώνει παγκόσμιο υψηλό κύκλου εργασιών για αθλητική ομάδα.

Τα EBITDA της Ρεάλ έφτασαν τα 287,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άλμα 18% σε ετήσια βάση, ενώ η ομάδα του Φλορεντίνο Πέρεθ υπήρξε κερδοφόρα για 26η συνεχόμενη σεζόν, με καθαρά κέρδη 26,3 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμεί με αύξηση 8%.

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