Τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια, ηλεκτρονικά είδη: Πώς κινήθηκε η αγορά τα Χριστούγεννα

Αυξημένη κίνηση παρατηρήθηκε στις αγορές για τα Χριστούγεννα, ενώ υπολογίζεται ότι η αύξηση του τζίρου θα είναι έως και 5% στη φετινή αγορά. 

Ανοιχτά τα καταστήματα στην Ερμού
Το πρώτο γιορτινό τραπέζι Ανήμερα των Χριστουγέννων «έφυγε» από τη λίστα των γιορτών και όπως όλα δείχνουν υπήρχε κίνηση στις αγορές για τις 25 Δεκεμβρίου. 

Ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΒΕΠ αρχικά ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων μπορεί να επηρέασε τις περιφέρειες αλλά όχι τα αστικά κέντρα, όπου η κίνηση ήταν αυξημένη. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν στη ΕΡΤ, ο «τζίρος» ήταν καλύτερος από το 2024. 

Ενδεικτικά: 

  • Τρόφιμα - Ποτά: 1,53 δισ. το 2025 από 1,46 δισ. το 2024
  • Ένδυση: 620 εκατ. το 2025 από 600 εκατ. το 2024
  • Υπόδηση και δερμάτινα: 310 εκατ. το 2025 από 300 εκατ. το 2024
  • Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά: 310 εκατ. το 2025 από 300 εκατ. το 2024
  • Παιχνίδια: 270 εκατ. το 2025 από 260 εκατ. το 2024

Ο κύριος Κορκίδης μάλιστα, δήλωσε ότι υπολογίζεται ότι η αύξηση του τζίρου θα είναι έως και 5% στη φετινή αγορά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι «καθαρή εικόνα» θα έχουμε και αφού περάσει η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια.

 

