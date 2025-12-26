Τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια, ηλεκτρονικά είδη: Πώς κινήθηκε η αγορά τα Χριστούγεννα

Το πρώτο γιορτινό τραπέζι Ανήμερα των Χριστουγέννων «έφυγε» από τη λίστα των γιορτών και όπως όλα δείχνουν υπήρχε κίνηση στις αγορές για τις 25 Δεκεμβρίου.

Ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΒΕΠ αρχικά ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων μπορεί να επηρέασε τις περιφέρειες αλλά όχι τα αστικά κέντρα, όπου η κίνηση ήταν αυξημένη. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν στη ΕΡΤ, ο «τζίρος» ήταν καλύτερος από το 2024.

Ενδεικτικά:

Τρόφιμα - Ποτά : 1,53 δισ. το 2025 από 1,46 δισ. το 2024

: 1,53 δισ. το 2025 από 1,46 δισ. το 2024 Ένδυση: 620 εκατ. το 2025 από 600 εκατ. το 2024

620 εκατ. το 2025 από 600 εκατ. το 2024 Υπόδηση και δερμάτινα: 310 εκατ. το 2025 από 300 εκατ. το 2024

310 εκατ. το 2025 από 300 εκατ. το 2024 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά: 310 εκατ. το 2025 από 300 εκατ. το 2024

310 εκατ. το 2025 από 300 εκατ. το 2024 Παιχνίδια: 270 εκατ. το 2025 από 260 εκατ. το 2024

Ο κύριος Κορκίδης μάλιστα, δήλωσε ότι υπολογίζεται ότι η αύξηση του τζίρου θα είναι έως και 5% στη φετινή αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι «καθαρή εικόνα» θα έχουμε και αφού περάσει η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια.