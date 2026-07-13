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Τσέντι Όσμαν: Τι χρήματα έχει βγάλει από το μπάσκετ

Το συντριπτικό μέρος των εσόδων του Τούρκου διεθνούς προέρχεται από τις έξι σεζόν στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, όπου μεταξύ άλλων υπήρξε συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

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Τσέντι Όσμαν
Ο Τσέντι Όσμαν | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Στον ΠΑΟΚ συνεχίζει την καριέρα του ο Τσέντι Όσμαν, σε μία μεταγραφική «βόμβα» ύψους 11 εκατ. ευρώ, μετακομίζοντας από την Αθήνα και το «τριφύλλι» -υπό τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς πλέον- στη Θεσσαλονίκη.

Ο Τέλης Μυστακίδης έκανε δικό του ένα από τα καλύτερα «τριάρια» της Ευρώπης, σε μία κίνηση που προκάλεσε αίσθηση σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο, προσφέροντας στον Τούρκο διεθνή τριετές συμβόλαιο (έως το καλοκαίρι 2029) με συνολικές απολαβές 9 εκατ. ευρώ (3 εκατ. ευρώ τον χρόνο) και άλλα 2 εκατ. ευρώ στους «πράσινους».

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