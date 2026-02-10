Τσικνοπέμπτη: Ακριβότερο 30% το τραπέζι σε σχέση με πέρυσι - Πού έχουν φτάσει οι τιμές του κρέατος

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την ημέρα της Τσικνοπέμπτης και οι καταναλωτές ξεχύνονται στις αγορές για να προμηθευτούν κρέας και πρώτες ύλες. Ωστόσο, συγκρατημένοι θα είναι μάλλον φέτος, καθώς οι τιμές έχουν ανέβει σημαντικά.

Κρεοπώλες εκτιμούν ότι το τραπέζι, συγκριτικά με πέρισι θα είναι ακριβότερο κατά 30 %.

Ωστόσο σύμφωνα με το STAR κεντρικής Ελλάδας, οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι η αύξηση της τιμής είναι κάτι «φυσικό και επόμενο» δεδομένης της ακρίβειας.

Τσικνοπέμπτη: Οι τιμές κρέατος

Στις αγορές της κεντρικής Ελλάδας και όχι μόνο, οι καταναλωτές φέρεται να επιλέγουν χοιρινό και πρόβειο κρέας.

Το πρόβειο κρέας, ανάλογα με το κομμάτι κυμαίνεται από τα 7,50 ευρώ έως τα 11,90 ευρώ.

Χοιρινά, ντόπια, ελληνικής προέλευσης κυμαίνονται στα 6 ευρώ με 7,50 ευρώ.

Τα λουκάνικα, ανάλογα με το είδος του κρέατος, αν έχουν δηλαδή μόνο μοσχάρι ή μόνο χοιρινό ποκίλλουν από 5 έως 8 ευρώ.

Τέλος, κρεοπώλης αναφέρει ότι το μοσχάρι είναι αυτό που έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη αύξηση στην τιμή των τελευταίων ετών αγγίζοντας τα 16 ευρώ το κιλό.