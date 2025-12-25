Μενού

«Τσιμπημένο» το ρεβεγιόν του 2025 - Πόσο κοστίζει

«Τσιμπημένες» είναι οι τιμές σε σχέση με πέρυσι στην εστίαση και την ψυχαγωγία. Ωστόσο είναι όλα έτοιμα για να απολαύσουν οι Έλληνες καταναλωτές τις γιορτινές ημέρες.

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι | Shutterstock
Με διάθεση εορταστική αλλά και τιμές «τσιμπημένες» έναντι της περυσινής χρονιάς, ο κλάδος της εστίασης και της ψυχαγωγίας ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους Έλληνες καταναλωτές που επιθυμούν να ξορκίσουν τη δύσκολη καθημερινότητα και να απολαύσουν τις ημέρες των εορτών παρέα με τους δικούς τους ανθρώπους.

Παρά την απαιτητική πραγματικότητα, ο Έλληνας αγαπά ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα και δεν χάνει την ευκαιρία να γιορτάσει όπως τους αρμόζει τις πιο ξεχωριστές μέρες του έτους.

